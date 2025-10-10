Искал жену: россиянин пришел на трибуны стадиона с необычной табличкой

Во время хоккейного матча в Кузбассе на трибунах заметили мужчину, который держал в руке табличку с необычной надписью, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, на табличке указано, что мужчина болеет за команду «Металлург». Болельщик написал, что ищет ту девушку, которую будет любить, кроме своей любимой команды. Корреспондент издания во время изучения фото обратил внимание, что на заднем фоне виднелась девушка. Она также была одета в форму любимой команды. У мужчины есть все шансы найти вторую половину, которая разделит его увлечение хоккеем.

«Ищу жену. В моем сердце будешь только ты… и "Металлург". Дмитрий», — такая надпись была нанесена на табличку.

По информации издания, пользователи соцсетей активно обсуждали инцидент. Один из подписчиков словом «дерзайте» обратился к потенциальным невестам болельщика. Многие посчитали поступок Дмитрия трогательным. Один из комментаторов высказал мнение, что у мужчины очень добрые глаза. Предположительно, он может стать хорошим мужем.

По данным издания, трогательное объявление Дмитрия не отвлекло внимание болельщиков от игры. «Металлург» проиграл, несмотря на открытие счета. Победу одержал «Химик».

Ранее психолог Абравитова назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» причины, которые могли побудить Оксану Самойлову подать на развод.