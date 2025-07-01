«Без Бастрыкина никак не шевелятся?!»: кузбассовцы негодуют из-за качества воды

Житель Мариинска неоднократно публиковал посты о некачественной питьевой воде, что стало поводом для проверки в СК РФ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Глава комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в городе.

По информации издания, житель Мариинска прикреплял к постам фото фильтров, которые, по его словам, моментально забиваются из-за некачественной воды из кранов местных жителей. Кроме того, люди демонстрируют воду, набирая ее в прозрачные емкости. На одном видео вода прозрачная, но в ней присутствуют мелкие частички неизвестного вещества. На некоторых фото вода желто-коричневого цвета. В постах горожане просят разобраться в ситуации.

«Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, мер к разрешению проблемы не принимается», — цитирует СК РФ «Сибдепо».

Пользователи соцсетей активно обсуждают проблему некачественной воды. Некоторые жители других городов Кузбасса также отметили, что им предоставляют некачественную услугу. Одна из жительниц региона рассказала, что пользоваться стиральной машинкой невозможно — фильтры быстро забиваются. Использовать воду для приготовления пищи люди прекратили. Они боятся ею даже мыться, чтобы не заразиться инфекцией. Особенно переживают за детей. Горожане также не понимают, почему сотрудники различных служб допустили такую критическую ситуацию.

«За что не возьмись, без Бастрыкина никак не шевелятся?!» — написала одна из местных жительниц.

Ранее сообщалось, что житель Кузбасса сделал самодельный фильтр и сфотографировал ржавчину от воды.