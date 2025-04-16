Житель Кузбасса сделал самодельный фильтр и сфотографировал ржавчину от воды

В диспетчерской МУП «Водоканал» заявили, что по их вине не может течь ржавая вода из кранов в домах жителей Белово, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, на платформе «Кузбасс онлайн» появилось сообщение о ржавой воде в Белово. О проблеме рассказал местный житель. По его мнению, некачественная вода стала течь после того, как дом подключился к Беловской ГРЭС. Мужчина самостоятельно сделал фильтр и сфотографировал его. На кадрах, предположительно, видна ржавчина. Администратор сайта посоветовал автору сообщения обращаться в Роспотребнадзор. Сибдепо решил связаться с представителем водоканала, который оказывает услуги.

«Вода всегда хорошая, в третьем микрорайоне точно. Вода становится ржавой только при аварийных ситуациях. У нас воду проверяют: смотрят на вид, есть лаборатории — все по закону», — поделились с корреспондентом Сибдепо из диспетчерской МУП «Водоканал».

В «Сибирской генерирующей компании» проинформировали, что массовых жалоб на качество воды от местных жителей не поступало. Они рекомендуют мужчине сначала связаться с управляющей компанией. Специалисты проверят трубы в квартире заявителя. В компании предположили, что проблема может быть именно в сантехнике мужчины. Если предположение не подтвердится, тогда в ситуации будут разбираться представители компании.

Ранее врач-токсиколог рассказал, в каких регионах России можно пить воду из-под крана.