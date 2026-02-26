Без договора и взносов: юрист рассказала, в каком положении сейчас находятся стажеры и что может измениться

До 15 июля 2026 года правительство должно выполнить поручение президента РФ — разработать законопроект, который устранит правовой пробел в регулировании стажировок. Подробнее об этом REGIONS рассказала юрист Елена Рудакова.

Юрист высказала мнение, что четкое определение статуса стажера решит ряд недоразумений. В настоящее время стажеры оказываются в уязвимом положении из-за того, что работодатели по-разному сотрудничают с ними. Преимущественно выделяют три способа: оформление гражданско-правового договора, обучение без официального трудоустройства, работа без каких-либо документов.

«В настоящее время многие работодатели используют стажировки в качестве экономии на фонде оплаты труда (ФОТ). Работнику можно не платить полноценную зарплату, соответственно, не платить налоги и взносы. Если же стажировка будет узаконена, то шансов у работника получить полную выплату будет гораздо больше», — прокомментировала она.

В случае официального закрепления правового статуса стажировки у сотрудника возрастут гарантии получения полного вознаграждения за труд. Помимо этого, расторжение договора со стажером станет возможным только с соблюдением предусмотренных законом процедур, а работодатель будет обязан перечислять за него все необходимые страховые взносы.

Специалист добавила, что легализация статуса стажера напрямую скажется на формировании его пенсионных прав. Если трудовые отношения оформлены официально и взносы уплачиваются, время стажировки войдет в страховой стаж, что впоследствии повлияет на размер будущей пенсии и доступ к социальным гарантиям.

«Стажера не смогут уволить одним днем, за него будут уплачены все взносы в государственную казну, соответственно, произвола станет гораздо меньше. Часто крупные компании, в том числе и известные, используют механизм стажировки для быстрой смены кадровое состава. Теперь же это будет невозможно», — объяснила юрист.

