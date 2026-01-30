Без документов, но с надеждой: ребенка пытаются вернуть в Россию из зоны боевых действий в Сирии

Помощник омбудсмена в Югре Надежда Максимова рассказала, как ведомство занимается возвращением ребенка из России, который находится в зоне боевых действий на территории Сирии, сообщил muksun.fm.

Надежда Максимова рассказала, что в первую очередь родные ребенка сдают тест ДНК. Ребенок из ХМАО, который сейчас находится в Сирийской Арабской Республике, проживает с матерью на территории лагеря. Документов у него нет, поэтому требовалось подтверждение родства. Подготовка началась еще в начале 2025 года. Спикер отметила, что процесс возвращения детей домой никогда не бывает быстрым.

«Сейчас ребенок находится вместе с мамой в лагере на территории Сирийской Арабской Республики, которая не подконтрольна официальным властям этого государства», — пояснила помощник омбудсмена в Югре Надежда Максимова.

По словам омбудсмена, после получения ДНК-теста начались сборы документов. Они направлены в аппарат детского омбудсмена РФ. Поездка гуманитарной миссии в Сирию пройдет с участием детского омбудсмена Марии Львовны-Беловой. На данный момент никаких сроков нет, потому что ситуация в регионе опасная.

Надежда Максимова отметила, что чаще всего удается возвращать в Россию только детей. Их мамы остаются в лагере. Одна из главных причин — отсутствие у женщин документов. В таком случае гражданки находятся в пенитенциарных учреждениях.

«Если он родился от мамы, которая является гражданкой Российской Федерации, соответственно, ребенок имеет право на гражданство. Но устанавливает факт рождения по суду», — рассказала помощник омбудсмена в Югре Надежда Максимова.

Ранее сообщалось, что неравнодушие россиян помогло полиции найти пропавших школьников.