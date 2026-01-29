Спустя двое суток: неравнодушие россиян помогло полиции найти пропавших школьников

В Новокузнецке благодаря бдительности местных жителей установили местоположение 14-летнего и 10-летнего школьников, о пропаже которых стало известно во вторник, 27 января, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

По информации ведомства, юные жители Новокузнецка вышли из своих домов в вечернее время и не вернулись. Правоохранители незамедлительно приступили к поискам. Они беседовали с родными детей, узнавали их интересы, проверяли различные локации в городе.

В полиции также обратились к гражданам с просьбой предоставлять любую информацию о месте нахождения детей. Жителям гарантировали анонимность. В четверг, 29 января, бдительность горожан помогла определить местоположение ребят.

«В Новокузнецке пропавшие 27 января дети найдены сотрудниками полиции при содействии граждан в одном из торговых центров», — указано в сообщении ведомства.

В полиции сообщили, что сотрудники устанавливают все обстоятельства пропажи несовершеннолетних. Подробная информация об их общем состоянии уточняется. В подобных случаях привлекают также представителей комиссии по делам несовершеннолетних.

