Без импортных семян: в Татарстане выведут картофель специально для производства чипсов и фри

Директор ТатНИИСХ Айтуган Хазиев высказал мнение, что в Татарстане сложились условия для успешной реализации проекта по селекции и дальнейшему производству картофеля для нужд конкретных производителей и переработчиков второго хлеба, сообщил интернет-портал KazanFirst. В таком случае себестоимость картофеля фри и чипсов снизится.

Эксперт рассказал, что предприятия, которые изготавливают картофель фри и чипсы, преимущественно используют сорта иностранной селекции. Реализация проекта позволит снизить себестоимость производства конечной продукции.

«В качестве опытной площадки рассматривается хозяйство "Алчак", которое совместно с ТатНИИСХ выращивало бы первые поколения картофеля в тепличных условиях. Производство семенного картофеля под нужды конкретных компаний возможно на площадях хозяйства "Бирюли"», – поясняет директор ТатНИИСХ.

Хазиев пояснил, что конкретные источники и объемы финансирования на данный момент не утверждены, однако научная работа в институте не останавливается. В прошлом году специалисты провели около 300 гибридных скрещиваний картофеля, продолжая селекцию сортов с заданными характеристиками.

«Из этого количества только четыре варианта более или менее подошли по характеристикам для "фришного" картофеля. Остальные гибриды получились хорошими, но не для технического назначения», — уточнил эксперт.

Эксперт уверен, что представители профильных ведомств осознают рентабельность проекта, поэтому источники финансирования в скором времени будут определены. Тем более Татарстан ориентирован на переработку сельхозпродукции.

