В Московской области выпустили 7,7 тыс. тонн замороженных овощей и грибов

Почти 8 тыс. тонн замороженных овощей и грибов произвели в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
По итогам 2025 года объем производства замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов в Подмосковье составил 7,7 тыс. тонн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В масштабах Центрального федерального округа на долю региона приходится более 15,9% произведенного объема, в общероссийском объеме – 6,6%. Среди крупных региональных предприятий в ведомстве выделили ООО ОП «Морозко», ООО «ПК «ЮЖ» и ООО «Русская овощная компания».
Напомним, что развитие овощеводства и перерабатывающих мощностей в регионе остается одним из приоритетов региональной аграрной политики.
