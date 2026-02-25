В Московской области выпустили 7,7 тыс. тонн замороженных овощей и грибов

По итогам 2025 года объем производства замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов в Подмосковье составил 7,7 тыс. тонн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В масштабах Центрального федерального округа на долю региона приходится более 15,9% произведенного объема, в общероссийском объеме – 6,6%. Среди крупных региональных предприятий в ведомстве выделили ООО ОП «Морозко», ООО «ПК «ЮЖ» и ООО «Русская овощная компания».

Напомним, что развитие овощеводства и перерабатывающих мощностей в регионе остается одним из приоритетов региональной аграрной политики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.