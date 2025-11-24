Без кадастра и технического контроля: почему дороги в Тисульском округе признали опасными

Суд обязал администрацию Тисульского муниципального округа провести кадастровый учет автомобильных дорог общей протяженностью более 373 км, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

По информации ведомства, прокурор подал иск в отношении администрации по причине образования высокого риска для опасности для участников дорожного движения. Сотрудники установили, что значительная часть автомобильных дорог местного значения не была поставлена на кадастровый учет. Дороги проложены в разных населенных пунктах округа. В связи с отсутствием признания прав собственности специалисты не проводили оценку технического состояния дорог, что негативно отражалось на участниках дорожного движения.

«Паспортизация всех дорог местного значения, включая дороги, находящиеся в муниципальной собственности, администрацией не проводилась, что является нарушением действующих требований», — проинформировали в ведомстве.

По данным ведомства, в ходе разбирательств выявили еще одно нарушение. Ранее в отношении других дорог были разработаны проекты. Документы подготовили около 5-8 лет назад. За это время населенные пункты активно развивались. Проекты устарели и не учитывали необходимые этапы ремонтных работ. Прокурор обращался в администрацию с требованием внести изменения, но работа выполнена не была.

«Суд удовлетворил иск прокурора и обязал Администрацию Тисульского муниципального округа обеспечить постановку на кадастровый учет автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 373,249 км и зарегистрировать право муниципальной собственности в отношении указанных объектов», — указано в сообщении ведомства.

