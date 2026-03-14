Без кислорода на Эверест и с лыжами вниз: олимпийский призер из России готовится к экстремальному спуску

Серебряный призер Олимпийских игр, ски-альпинист Никита Филиппов поделился с ТАСС своими амбициозными планами. Спортсмен намерен покорить высочайшие вершины мира и спуститься с них на лыжах. Речь идет об Эвересте (8848 метров) и К2 (8611 метр), расположенной на границе Пакистана и Китая.

Филиппов, завоевавший олимпийскую медаль в спринте, не скрывает: его манит не просто восхождение, а рискованный спуск. По словам спортсмена, он планирует подняться на вершину без использования кислородного оборудования и, возможно, даже установить рекорд. Главная цель — съехать на лыжах с Эвереста и К2.

«Хоть Эверест — попсовый, но все равно это самая высшая точка мира. И хочется на ней побывать», — сказал Филиппов.

Вдохновляющий пример уже есть: в 2025 году польский альпинист Анджей Баргель сумел подняться на Эверест и без кислорода спуститься вниз на лыжах. Филиппов готов бросить вызов стихии и повторить это достижение, а может, и превзойти его.

