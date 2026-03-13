Призер Олимпийских игр принял участие в церемонии награждения воспитанниц Можайской воспитательной колонии

Заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, победитель и призер чемпионатов Европы Александр Блинов принял участие в церемонии награждения воспитанниц Можайской ВК ГУФСИН России по Московской области, которая прошла по итогам юбилейной XVI Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях. Ее провели при поддержке Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Московской области.

Подростки приняли участие в соревнованиях в прыжках в длину, беге на 100 м, волейболе и других видах спорта, соответствующих ступеням Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участниками стали 36 воспитанниц МВК, их награждали советник председателя Общества «Динамо» Владимир Тимошин, начальник отдела социально-ориентированных программ Общества «Динамо» Наталья Иноземцева и не только.

«Спорт дисциплинирует, дает заряд бодрости и положительные эмоции, необходимые человеку. В здоровом теле — здоровый дух! Поэтому я желаю всем заниматься спортом, поставить себе цель и идти к ней», — сказал присутствующим Александр Блино.

После награждения состоялись мотивационная встреча с Владимиром Тимошиным и Александром Блиновым с просмотром фото и видеоматериалов из личного архива динамовского спортсмена, мастер-класс и автограф-сессия. Мероприятие прошло при информационной поддержке программы «Чрезвычайное происшествие» телекомпании НТВ.

