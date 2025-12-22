Без компенсаций и объяснений: россиян массово увольняют перед Новым годом

Жители Тюмени массово рассказывают об увольнениях. По их словам, руководители не объясняют причин, не выплачивают компенсации и настоятельно рекомендуют писать заявления об увольнении по собственному желанию, сообщил nashgorod.ru.

Маркетолог Анна Шишкина рассказала, что ей разрешили доработать до Нового года. Девушка рассказала, что причин увольнения руководитель не назвал. Разговор длился не более 10 минут, но кардинально изменил планы на будущее.

«Когда я спросила, почему, ответ был краток. Сказали, мол, пиши по собственному, так будет проще для всех», — рассказывает Анна.

Менеджер Екатерина Стрежева рассказала, что ей сообщили об увольнении в телефонном формате. Девушку предупредили, чтобы она не выходила на работу уже с понедельника. Она настаивала на своих трудовых правах. Руководство, по словам россиянки, намекнуло о плохой характеристике.

«Я попыталась обсудить отработку, компенсацию и сослаться на Трудовой кодекс, но тон разговора резко изменился. Мне сказали не спорить, иначе ситуация может ухудшиться», — рассказала Екатерина.

По информации издания, аналогичная ситуация возникает в городе каждый год. Социолог, руководитель исследовательского центра социальных процессов Ирина Калинина высказала мнение, что многие сотрудники соглашаются на незаконное увольнение из-за страха. Кроме того, работодатели выбирают время в преддверии праздников, когда психика перегружена решением разных вопросов.

«В декабре человек психологически не готов к борьбе — он хочет стабильности хотя бы на месяц», — объясняет социолог.

