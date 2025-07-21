Без кредита не арендуешь: топ-5 самых дорогих квартир во Владивостоке

Июль — время, когда во Владивостоке повышается спрос на аренду недвижимости, сообщил vostokmedia.com. Редакция подготовила рейтинг топ-5 самых дорогих квартир.

По информации издания, в городе предложено арендовать квартиру за 300 тыс. руб. в месяц. Четырехкомнатная квартира площадью 170 кв. м выполнена в светлых оттенках. Из окна можно любоваться видом на бухту Золотой Рог. Арендодателю предстоит также заплатить залог в размере 300 тыс. руб. Редакция присвоила квартире пятое место рейтинга.

На четвертом находится недвижимость, которую можно арендовать за 300 тыс. руб. Однако также предстоит заплатить за комиссию агентства 195 тыс. руб. Залог — 150 тыс. руб. Корреспондент посчитал, что общая сумма в первый месяц аренды достигает 750 тыс. руб. Арендодателю обещают панорамный вид на город.

«Бронзу нашего рейтинга получает двухкомнатная квартира площадью 85 кв. м на улице Прапорщика Комарова, 34. За „всего“ 330 тыс. руб. в месяц вы получаете „потрясающий вид на город и море“. Залог здесь „скромный“ — всего 100 тыс. руб.», — сообщил vostokmedia.com.

ИА «Восток-Медиа» присвоило второе место квартире за 500 тыс. руб. Сумма залога достигает 250 тыс. руб. Арендодатель разместится в пятикомнатной недвижимости площадью 203,3 кв. м с сигнализацией. Первое место заняла двухуровневая четырехкомнатная квартира, аренда которой в месяц обойдется в 500 тыс. руб. На крыше дома есть благоустроенная зона отдых. Залог оценен в 250 тыс. руб.

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