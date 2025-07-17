Сделка по продаже дома Шараповой в США может стать одной из крупнейших на рынке

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова выставила на продажу дом в Манхэттен-Бич за $25 млн, сообщило издание Wall Street Journal.

По информации издания, Мария Шарапова большую часть времени проводит у своего супруга — британского миллионера Александра Гилкса. В доме, который расположен в Лос-Анджелесе, появляется редко. По этой причине она решила продать недвижимость.

По данным издания, в 2015 году бывшая первая ракетка мира продала дом, расположенный на Манхэттен-Бич. Стоимость недвижимости достигла $5 млн.

«Нынешняя сделка может стать одной из крупнейших на рынке», — предполагают СМИ.

По информации издания, дом 38-летней Шараповой находится в 32 км к юго-западу от центра Лос-Анджелеса. Из окон открывается вид на океан. На территории отсутствует теннисный корт, но реализован уникальный ландшафтный дизайн в японском стиле. Зеленые насаждения покрывают стену, что делает здание менее приметным и гарантирует анонимность.

По информации СМИ, Мария Шарапова проводит большую часть времени с супругом. В 2022 году она впервые ощутила радость материнства. Первое время бывшая спортсменка не знакомила подписчиков со своим малышом. В год рождения ребенка Шарапова завершила карьеру. На тот момент ей было 32 года.

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