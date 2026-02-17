Без лишних слов: мужчина в Балашихе вытащил машину из сугроба и исчез, оставив после себя только благодарность

В Балашихе произошла история, которая растрогала местных жителей и согрела даже в мороз. Автомобилистка Ирина Русановская застряла в снегу при выезде на Парковую улицу — колеса безнадежно буксовали, и выбраться самостоятельно не получалось. Но судьба послала ей настоящего ангела-хранителя: проезжавший мимо мужчина на личном тракторе не остался равнодушным и вызволил машину из плена, сообщил REGIONS.

Ирина поделилась благодарностью в соцсетях, отметив, что ее поразила не столько техника, сколько человеческое отношение. Незнакомец отказался называть свое имя и скромно уехал, даже не дождавшись слов признательности. Женщина пожелала, чтобы добро вернулось к нему в стократном размере.

Телеграм-канал «Балашиха Рулит» обратил внимание, что такие случаи взаимовыручки в снегопады становятся доброй традицией. Водители бесплатно подвозят замерзших пешеходов, помогают откапывать чужие авто — и все это без лишней огласки.

«В такую погоду не крылья и авто с турбодвигателем становятся атрибутами суперменов, а собственный трактор, ну или на худой конец лопата», — шутят пользователи сети.

В администрации округа, в свою очередь, призвали жителей сообщать о проблемных участках на дорогах. Это поможет оперативно направлять технику туда, где она нужнее всего. Сейчас уборка снега идет в усиленном режиме: основные магистрали, внутриквартальные проезды, подъезды к школам и больницам — под особым контролем. Пешеходные переходы и остановки также расчищают в приоритетном порядке.

