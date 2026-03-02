Без маркировки и без подсудимого: иноагенту Моргенштерну грозит уголовная ответственность за посты в соцсетях

Савеловская межрайонная прокуратура завершила расследование и передала в суд уголовное дело в отношении музыканта Алишера Моргенштерна*. Фигуранту инкриминируют часть 2 статьи 330.1 УК РФ, которая касается систематического неисполнения законодательства об иноагентах, проинформировал телеграм-канал столичной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 28-летний артист, несмотря на свой статус, неоднократно размещал в интернете публикации без обязательной маркировки. Ранее, в течение года, он уже подвергался административным наказаниям по профильным статьям КоАП. Однако данные санкции не повлияли на его поведение.

По данным ведомства, обвинительное заключение утверждено надзорным органом столицы. Уголовное дело направлено в судебную инстанцию для рассмотрения по существу. Поскольку местонахождение обвиняемого в настоящий момент не установлено, слушания пройдут в заочном формате.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Матус рассказал о спонсорской поддержке эмигрировавших звезд из России.

* Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.