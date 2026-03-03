Без очистки и контроля: котельная в Прокопьевске травила воздух диоксидом азота и углеродом

Коммерческая организация до вмешательства прокуратуры осуществляла в Прокопьевске эксплуатацию котельной, которая являлась стационарным источником выбросов загрязняющих веществ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса.

По информации надзорного ведомства, объекту присвоена третья категория негативного воздействия на экологию. В ходе проверки выяснилось, что котельная эксплуатировалась без необходимых очистных систем, которые должны улавливать и контролировать объемы вредных выбросов. При сжигании угля в атмосферу поступали загрязняющие вещества, включая диоксид азота, оксид углерода и бенз(а)пирен.

«Прокуратурой города Прокопьевска проведена проверка исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, прокурор направил в суд иск с требованием воздействовать на руководство организации установить необходимое оборудование, которое снижает риск загрязнения окружающей среды. Суд постановил необходимость монтажа на котельной газоочистного оборудования. В настоящее время решение суда исполнено в полной мере.

Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 2 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал о результатах замеров воздуха в Кемерове при НМУ.