Кемерово задыхается: режим неблагоприятных метеоусловий длился три дня

В Кемерове три дня действовал режим неблагоприятных метеоусловий, известный в народе как «черное небо», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, с 24 по 27 февраля промышленные выбросы не рассеивались в атмосфере, а скапливались у земли. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха на границах санитарно-защитных зон промышленного узла — всего в 17 точках. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций углерода (сажи) и взвешенных веществ», — написано в тексте.

Предприятия, которые могли стать источниками загрязнения, получили предостережения. Материалы проверки направлены в прокуратуру, Росприроднадзор и городскую администрацию. Пока надзорные органы выясняют виновных, врачи советуют жителям позаботиться о своем здоровье. Медики рекомендуют отказаться от прогулок с детьми, не открывать окна и воздержаться от занятий спортом на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что Иркутск накрыло едким черным облаком неизвестного происхождения.