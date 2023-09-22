«Без роду и племени»: Как цыгане обманывают продавцов Нижнего Тагила

Предпринимательница из Нижнего Тагила рассказала, как цыгане ввели в заблуждение продавца и забрали лишние деньги, сообщает tagilcity.ru .

В цветочный магазин пришла покупательница-цыганка. Она выбрала растение стоимостью 130 рублей. Дала 5 тысяч рублей. Продавец отдала сдачу - 4870 рублей. Позже стало понятно, что также исчезли и те 5 тысяч, которыми покупательница изначально рассчитывалась. Отвлечение внимания продавца и хитрые движения пальцев рук позволили преступнице получить свой куш.

В магазине торгового центра установлена камера видеонаблюдения, поэтому удалось сделать фотографии с записей стоп кадров, но обращаться в полицию предпринимательница не будет.

«Нам сказали, смысла нет, они без роду и племени, никто их не будет искать», — сообщила тагильчанка.

Летом ИА «Все новости» сообщили о краже рогатого скота. 52-летний цыган заметил, где пасут животных. Позже он приехал в ночное время и украл большую часть зверей. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли и задержали нарушителя. К тому времени он успел продать часть животных.

Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, почему стоит уважительно относиться к цыганам.