«Это особенный народ»: эзотерик рассказала, почему не стоит злить цыган

Многие люди боятся цыганского проклятия, а у некоторых появление цыган поблизости вообще вызывает настоящий ужас. Конечно, никому не хочется стать жертвой обмана, потерять деньги или подвергнутся гипнозу, поэтому некоторые люди под влиянием стресса начинают демонстрировать неадекватное поведение.

Так себя вести категорически не рекомендует таролог и эзотерик Марианна Абравитова. По ее словам, цыгане — прирожденные маги.

«Цыгане — это особенный народ, у них корни эзотерические. Они уже рождаются магами. Поэтому существует и цыганский гипноз, и цыганская магия, и, конечно, цыганское проклятие. Даже маленький цыганский ребенок обладает всеми этими качествами», — подчеркнула эзотерик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Абравитова посоветовала никому и ни в коем случае не злить цыган.

«Их не нужно злить, не нужно вступать в препирательства. Лучше всего держаться подальше от этих людей. Чтобы обезопасить себя, не вступайте с ними в диалог, даже не встречайтесь глазами. Если вы не присоединились к этому человеку, не вступили с ним в диалог — вы находитесь в зоне безопасности», — отметила эзотерик.

По ее словам, также не нужно себя вести вызывающе. Не стоит демонстрировать свое пренебрежение — просто идите мимо, и отойдите, если к вам подошли с предложением погадать.

В случае, если вы все же подверглись цыганскому проклятию, то, по словам Абравитова, следует найти высококлассного специалиста, чтобы избавиться от последствий такой энергетической атаки.

Ранее эзотерик Абравитова рассказала об опасности онлайн-гаданий.