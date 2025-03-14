Без Росгвардии не справились: пьяная девушка устроила дебош в трамвае Кузбасса

Девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила дебош в трамвае, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Кемеровской области.

По данным ведомства, 27-летняя девушка нарушала общественный порядок. Она мешала другим пассажирам. Вагоновожатая сделала дебоширке замечание, на которое она не отреагировала. Пассажирка проявляла агрессивность. Кондуктор воспользовалась кнопкой экстренного вызова, которая установлена в трамвае. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

По данным ведомства, агрессивную девушку задержали. Ее доставили сотрудникам правоохранительных органов, которые установят степень ответственности и при необходимости заведут административное дело. Инцидент произошел в Прокопьевске.

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