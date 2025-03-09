Жителю Подмосковья предъявили обвинение в госизмене после ареста за хулиганство

Следователи предъявили обвинение в госизмене молодому человеку, который до этого был неоднократно задержан за хулиганство в Москве, сообщил ТАСС.

Агентство изучило судебные документы, согласно которым гражданин Афимин В. В. трижды был задержан за нарушение общественного порядка. ТАСС рассказал, что в самый первый раз сотрудники ППС ГУ МВД Москвы прибыли на вызов. Инцидент произошел во дворе жилого дома. Молодой человек выражался нецензурной бранью. Прибывшие сотрудники задержали гражданина. В суде он принес извинения и не отрицал своей вины. Суд назначил ему арест на 10 суток.

По данным агентства, впоследствии молодого человека привлекали за аналогичные происшествия. Однако во время отбывания административного ареста в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Его обвиняют в госизмене.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Афимина В. В. меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в электронной базе данных Мещанского суда Москвы.

По данным агентства, детали данного дела не раскрываются. Анализ материалов судебных заседаний показал, что задержанный проживает в Подмосковье. Родом он из Казахстана. В Россию приехал вместе с родителями. Семья обосновалась в Краснознаменске. Афимин прошел службу в армии. Официально числился безработным.

Ранее сообщалось, что жителя Урала осудили за госизмену.