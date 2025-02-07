Без свеклы и из красного петуха: на заседании Турсовета Ставрополя дискуссировали о борще

Зампред гордумы Александр Куриленко рассказал в своем телеграм-канале, что на заседании Турсовета Ставрополя участники мероприятия обсудили особенность «ставропольского борща». Мнения россиян о том, какой борщ считается местным, разделились, сообщил newstracker.ru.

Депутат проинформировал, что в мае в регионе состоится гастрономический фестиваль «Зов предков». В преддверии мероприятия депутаты предложили ввести в меню местных заведений блюда, которые отличаются особенностью приготовления. В частности, состоялась дискуссия о приготовлении борща. Распространено мнение, согласно которому в настоящем «ставропольском борще» отсутствует свекла.

По словам депутата, в ходе дискуссии было отмечено, что в дореволюционный период на территории Ставрополя готовили борщ на бульоне из красного петуха. Блюдо считалось местным и традиционным. Редакция NewsTracker предлагает читателям принять участие в опросе.

Читателям предложено выбрать один из четырех вариантов. В частности, обязательно ли добавление свеклы в борщ или же получатся щи. Также присутствует более ироничный вариант: «Главное в борще — это мясо». На данный момент, согласно итогам голосования, мнения читателей разделились. Все варианты, кроме пункта о мясном ингредиенте, набрали одинаковое количество голосов.

Ранее сообщалось, что более 11 тыс. человек посетили фестиваль «Русский холодец» в Павловском Посаде.