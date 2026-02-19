Без телескопа, но с ориентирами: как поймать редкое появление Меркурия в февральском небе Подмосковья

Жителей Подмосковья ждет редкая астрономическая удача: в конце февраля в вечернем небе можно будет наблюдать Меркурий, сообщил REGIONS. Астрофизик Сергей Чумаков поделился лайфхаками, как отыскать планету на небе.

Планету, которую обычно скрывают солнечные лучи, удастся разглядеть на западе сразу после заката. Удивительно, но для этого не понадобятся телескопы — Меркурий будет сиять достаточно ярко, чтобы его увидеть невооруженным глазом.

Астрофизик Сергей Чумаков, преподаватель колледжа «Энергия», рассказал REGIONS, что период видимости продлится всего несколько дней — с 20 по 24 февраля. Именно в это время планета ненадолго выходит из тени светила, становясь доступной для наблюдений.

«Чтобы отыскать Меркурий на небе, следует убедиться, что западная сторона горизонта не закрыта близко расположенными зданиями или лесом. После заката первая планета появляется на светлом небе как звезда, которая постепенно снижается и еще в сумерках уходит под горизонт», — рассказал Сергей Чумаков.

По информации издания, особенно повезет тем, кто выйдет на улицу вечером 20 февраля. В этот день Меркурий окажется в компании Сатурна и растущей Луны, которые расположатся выше него. Такое соседство станет отличным ориентиром для поиска. Впрочем, времени на любование будет немного: планета появится на небе примерно в 18:30 и скроется уже через 40 минут.

Ранее сообщалось, что первое солнечное затмение 2026 года жители разных регионов России наблюдать не смогли.