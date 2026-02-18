Небесное шоу не для нас: первое солнечное затмение года пролетело мимо России

Жители России остались без первого в 2026 году солнечного затмения. Как проинформировали в группе учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ в соцсети «ВКонтакте», редкое астрономическое явление развернулось вдалеке от сибирских широт — его траектория прошла над Антарктидой и южными просторами Тихого океана, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Максимальная фаза затмения пришлась на 19:13 по новосибирскому времени во вторник, 17 февраля. Однако с территории России полюбоваться им не удалось. Частично зрелище досталось жителям юга и юго-запада Африки, самой южной оконечности Южной Америки, а также полярникам и морякам в Антарктиде и прилегающих акваториях. Для всех остальных выходом стали прямые трансляции, организованные NASA и другими космическими агентствами.

«Учитывая рост солнечной активности в последнее время, взгляды учёных всего мира прикованы к нашему светилу. Вместе с ними следим за небом и мы! Поэтому не можем не отметить это затмение в календаре ярчайших моментов года — пусть оно и не порадует нас своей красотой напрямую», — сообщили в группе учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ в соцсети «ВКонтакте».

Солнечное затмение происходит, когда Луна при своем движении по орбите оказывается между Землей и Солнцем, временно заслоняя его свет. В зависимости от взаимного расположения небесных тел, спутник может закрыть дневное светило как полностью, так и частично. Это явление можно наблюдать лишь в тех регионах планеты, которые попадают в лунную тень или полутень.

Ранее сообщалось, что солнечное затмение 17 февраля совпало с Рамаданом и китайским Новым годом.