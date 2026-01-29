Без трусов, но в куртке и штанах: россияне возмущены встречей со странным прохожим при морозе в минус 15

Жители центрального района Кемерова возмущены встречей со странным прохожим при морозе в минус 15, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Прохожие предоставили редакции Сибдепо видео, снятое со спины прохожего. Видно, что мужчина идет по улице в куртке. Штаны также присутствуют, но они приспущены чуть выше колен. Очевидец рассказал, что люди могли невольно рассмотреть интимные места мужчины.

По информации издания, температура воздуха в городе в четверг, 29 января, достигает минус 15 градусов. В Кемерове наблюдается снегопад. Поведение прохожего кажется особенно нетипичным. Очевидец рассказал, что неизвестный мужчина заметил камеру телефона. После этого он решил поспешно скрыться с улицы.

Были ли частичное оголение целенаправленным планом мужчины или у него сломался замок на штанах — очевидцам выяснить не удалось.

Ранее сообщалось, что психолог Григорьева составила портрет среднестатистического кузбассовца.