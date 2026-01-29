«Учат детей узнавать травы по запаху»: какой неожиданный психологический портрет Кузбасса составила специалист

По мнению эксперта, кузбассовцы не словоохотливы. Местные жители не любят много разговаривать. Они создают семьи, которые ценят. Горожане не любят вступать в конфликты, отличаются выдержкой и терпением. Шахтерский регион славится людьми, которые не боятся любой работы. Они быстро адаптируются к различным изменениям.

Психолог высказала мнение, что перечисленные качества вызывают уважение среди жителей других регионов. Специалисты с высшим образованием всегда ценятся. Однако у кузбассовцев есть и некоторые недостатки. Они не придают значение важности уделять время себе: своевременно реагировать на разные симптомы заболеваний.

«Молодые кузбассовцы и кузбассовцы за 40 могут существенно различаться по ряду психологических характеристик. Это связано с разрывом поколений. И это коснулось не только наш регион, но всех людей в мире в целом», — рассказала эксперт.

По информации издания, жители Кузбасса активно занимаются спортом, выделяют время для прогулок и наблюдением за природой, уважают старших. К природе у горожан особое отношение: они учат своих детей узнавать травы по запаху, рассказывают сказки о лесных духах, делятся навыками ориентации в тайге.

Ранее сообщалось, что Кузбасс лидирует по подписке на областные и федеральные печатные газеты.