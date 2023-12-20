Бездействие властей и потепление: Эксперты считают, что река Тура пропадет с карты России

В Тюменской области пропала река Тюменка. Она просто высохла. Теперь эксперты переживают, что с карты России вскоре исчезнет еще одна река - Тура. Заполнится ли она водами или высушится - станет ясно только в апреле. До этого времени климатологи могут лишь делиться прогнозами и объяснять причины высушивания рек, ведь проблема актуальная для многих регионов РФ, сообщает nashgorod.ru .

Главная причина - отсутствие дождей на протяжении длительного периода времени.

«Этот тренд неизбежно ведет к засушливости, к снижению количества выпадающих осадков. И это сказывается на состоянии рек, особенно это проявляется на малых и средних реках. Хотя крупные тоже страдают, ведь они питаются за счет этих притоков», — объяснил «Нашему городу» ученый Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, тогда профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета.

Есть еще один новый тренд. С каждым годом нынешняя зима становится более теплой по сравнению с температурными показателями прошлого сезона.

«Мы помним, что минувшее лето было особенно жарким, это во многом связано с повышением температуры океана. Дело в том, что теплая вода удерживается на разных глубинах и когда теплая вода находится близко к поверхности, приземная температура на планете становится более высокой. В этом году температура океана побила исторический рекорд на 0,2 градуса, что весьма существенно», — говорит климатолог Татьяна Пригоровская .

Метеоролог Лидия Кашина прогнозирует, что нынешняя зима будет особенно теплой. Весна придет рано, а лето будет отличаться жаркими температурами.

Река Тура высыхает не только из-за природных явлений, но и по вине человека. Массовые застройки влияют на то, что пересыхают родники. В свою очередь родники не вливаются в реки. Они становятся мельче и высыхают. Малые реки пересыхают из-за того, что люди самовольно строят скважины, выбирая для этого любые места.

«Власти бездействуют, никакие нормативные акты на соблюдаются, все разводят руками и говорят, что ничего не могут сделать. А люди продолжают вредить рекам. Происходит то же, что и при обмелении Аральского моря, если будет продолжаться в том же темпе, то у нас Каспий обмелеет», — считает эко-активист Тимур Ескараев.

Не менее актуальная проблема - в России перестали очищать реки. Гидролог Андрей Расаев уверен, что правительство не хочет выделять на это деньги, а коммерческие организации заинтересованы в строительстве нового многоэтажного комплекса. Важно своевременно решать экологические проблемы.

Ранее стало известно, что в Щелково местный житель сообщил, что его сосед прорыл траншею и передвинул русло реки Камшиловки.