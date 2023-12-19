Обстоятельства изменения русла реки Камшиловки установят в Щелкове
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольное мероприятие в Щелково после обращения жителя, который заявил о том, что владелец соседнего участка прорыл траншею и передвинул русло реки Камшиловки, притока Любосеевки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«При осмотре территории информация подтвердилась. Несмотря на глубокий снежный покров, усматриваются следы проведения незаконных земляных работ, в результате чего изменено русло Камшиловки», — рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
По словам министра, инспекторы также зафиксировали признаки формирования земельных участков в водоохранной зоне реки. Оба нарушения противоречат Водному кодексу. Полученные в ходе обследования материалы специалисты направили в Межрайонную природоохранную прокуратуру региона, сотрудники которой проверят законность выделения участков.
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