Обстоятельства изменения русла реки Камшиловки установят в Щелкове

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольное мероприятие в Щелково после обращения жителя, который заявил о том, что владелец соседнего участка прорыл траншею и передвинул русло реки Камшиловки, притока Любосеевки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.