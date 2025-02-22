Бездомные выиграли в лотерею €500 тыс. во Франции, украв для оплаты билета банковскую карту

Во Франции бездомные выиграли в лотерею €500 тыс. Лотерейный билет они оплатили при помощи банковской карты, которую украли у жителя Тулузы. Собственник карты предложил свой вариант, как поступить с выигрышем, сообщило Le Figaro.

По данным издания, Жан-Давид Э. сообщил в полицию о том, что его автомобиль был вскрыт. Машина находилась на парковке. В частности, злоумышленники украли банковскую карту и документы. Мужчина сразу заблокировал карту. Однако к этому времени со счета уже было списано €52,50. Следствие установило, что картой расплатились в табачном магазине, который располагается недалеко от места происшествия.

По информация издания, продавец рассказал, что картой расплатились два бездомных. Они приобрели лотерейный билет, который оказался выигрышным. За выигрышем они не пришли. Предполагается, что бездомные опасаются возможного ареста. Жан-Давид заявил, что готов разделить выигрыш на две части. Половину он заберет себе, а вторую часть денег отдаст победителям лотереи. Мужчина рассказал, что выплачивает ипотеку и будет рад поучению денег.

«Если они не подойдут ближе к моему адвокату, билет будет непригоден для использования. Так почему бы не договориться полюбовно и не пополам», — делится Жан-Дэвид Э. с RTL.

По данным RTL, в настоящее время полиция заблокировала билет. Собственник украденной карты призывает бездомных связаться с ним. На данный момент на предложение они никак не отреагировали.

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