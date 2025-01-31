Победитель новогодней лотереи в РФ обратился за получением миллиарда

Победитель лотереи «Новогодний миллиард» обратился к организаторам за получением выигрыша. Он начал оформление документов. Об этом сообщило РИА Новости.

В начале января в России прошел розыгрыш лотереи «Новогодний миллиард». Один из купивших билеты стал миллиардером. Теперь же счастливчик обратился к организаторам данной лотереи для получения выигрыша. Он приступил к оформлению документов.

«Мы искренне поздравляем победителя, которому удалось поймать птицу удачи, выиграв главный приз. Напомним, что победитель имеет право остаться анонимным», — указала Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу компании «Столото».

По данным РБК, в прошлом году продажи лотерейных билетов выросли на 30%. Вырос также и средний чек при их приобретении. Если в 2023 году за один раз в среднем тратилось на покупку всего 155 руб., то теперь эта сумма выросла до 210 руб. Такова цена 2-3 среднестатистических лотерейных билетов.

Ранее сообщалось, что инженер из ЯНАО, который купил сразу 30 билетов «Столото», выиграл миллион в новогодней лотерее. Мужчина решил, что потратит выигрыш на свадьбу дочери.