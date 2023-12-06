«Безграмотные врачи»: Жители Оренбуржья оставляют негативные комментарии о работе медиков

Отзывы жителей Оренбургской области, которые они оставляют на сервисе «Яндекс.Карты», позволяют сделать вывод. Горожане не доверяют медикам, часто встречаются с хамством в свой адрес, а осмотры проводят в ужасных условиях, сообщает 56orb.ru .

Условно проблемы можно разделить на несколько групп. Первая - грубое отношение. Некоторые жители предполагают, что медсестры просто изначально выбирают не свою профессию. Они грубят и демонстративно показывают, что уже устали от всех людей.

«Грубые безграмотные врачи. А помещение вообще не предназначено для поликлиники.», — считает оренбурженка Ирина Ирс.

Вторая проблема - это бесконечные очереди. Несмотря на то, что давно работает электронная очередь, живые никуда не делись. Врачи принимают без очереди. Люди ругаются под кабинетами. Иногда приходится ждать по четыре часа.

«Проходил комиссию на водительское удостоверение, так и не смог попасть к психиатру из-за немыслимых очередей, кого-то принимали без очереди, ребят из других регионов отправляли делать запросы в другое здание, никто об этом не информировал. Ручек нет, чтобы заполнять анкеты, ругань, никакой организованности.», — пожаловался пользователь с никнеймом ASh.

Третья проблема - это ремонт зданий больниц. Таких комментариев немного, но есть. Например, в областной больнице ремонт красивый и современный, но пациенту не смогли сделать все УЗИ. Пришлось обращаться в другое учреждение. В других больницах в некоторых отделениях ремонт делали еще до того, как Россия начала существовать вне СССР.

«Ни окон, ни дверей. Заходишь туда и задыхаешься. Узкие коридоры.», — перечислила оренбурженка.

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