Безопасность гостей курорта Шерегеш теперь обеспечивает горный патруль

В нынешнем году горный патруль будет постоянно дежурить на территории горнолыжного курорта «Шерегеш», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Специалисты уже провели ряд тренировок. Их деятельность координируется другими службами, что поможет обеспечить быструю реакцию в случае экстренной ситуации. Члены горного патруля активно занимаются физической культурой и постоянно улучшают свою подготовку. В распоряжении спасателей есть необходимое оборудование.

Специалисты проводят профилактические беседы с туристами о правилах поведения. Недавно резко ухудшилась погода. Сотрудники Патруля помогли четырем девушкам спуститься с горы. Туристки боялись сделать это самостоятельно из-за сильной метели. На прошлой неделе у трех отдыхающих были зафиксированы различные травмы. Спасатели оперативно и квалифицированно оказали первую помощь.

Ранее сообщалось, что на базе СТК «Шерегеш» откроют лыжный клуб и термальный комплекс.