Безопасность или удобство? Тюменцы взвешивают плюсы и минусы Telegram перед возможной блокировкой

Опрос жителей Тюменской области показал, что 40% респондентов намерены найти способ продолжить пользоваться услугами Telegram после блокировки мессенджера в России, сообщил muksun.fm.

Жительница Сургута под опросом оставила комментарий. Она высказала мнение, что в любом мессенджере есть риск столкнуться с мошенниками или получить предложение купить запрещенные препараты. Горожанка не видит смысла в том, чтобы перестать пользоваться Telegram и перейти в другой мессенджер.

По данным издания, 25% участников опроса заявили, что в случае блокировки Telegram станут пользователями Мах.

«Если начнут блокировать, попробую Мах», — написала студентка из Нижневартовска.

По информации издания, почти каждый седьмой респондент (14%) воспринимает «ВКонтакте» как возможную замену привычным мессенджерам, отмечая удобство платформы, но при этом не считая ее полноценным аналогом.

Еще 3% опрошенных в качестве альтернативы назвали «Одноклассники». При этом 19% участников опроса пока не определились с выбором, признаваясь, что устали от бесконечных обновлений и изменений. Среди тех, кто готов рассматривать другие платформы, многие признают: привычный Telegram остается самым удобным и функциональным.

IT-эксперт Даниил Нечаев рекомендует сохранять спокойствие и соблюдать осторожность при использовании мессенджера.

«Основной поток пользователей будет искать пути остаться в Telegram. Альтернативные платформы, вроде Мах или ВКонтакте, частично могут заменить привычный сервис, но полностью уйти туда большинству сложно. Да и сегодня полностью ограничить доступ к мессенджерам практически невозможно», — поясняет эксперт.

Ранее адвокат Руснаков предупредил, что покупка функций в Telegram может расцениваться как финансирование экстремизма.