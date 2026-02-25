Покупка «звезд» в Telegram — финансирование экстремизма? Юрист дал тревожный прогноз
Фото: [Мобильные телефоны/Медиасток.рф]
В Госдуме допустили блокировку Telegram, если выявится связь создателей мессенджера с террористами. Адвокат Павел Руснаков предупредил, что в таком случае активация платных функций Telegram может приравниваться к финансированию экстремистской деятельности, сообщил nashgorod.ru.
По информации издания, россияне обеспокоены возможной блокировкой мессенджера. Если Telegram признают экстремистским, смогут ли граждане продолжать пользоваться мессенджером — не менее важный вопрос для многих. Адвокат Руснаков отметил, что некоторые социальные сети в России также были признаны экстремистскими. Однако пользователи продолжают выставлять в них контент.
«Поэтому, если Telegram признают экстремистским, пользоваться им, скорее всего, будет можно», — считает правозащитник.
По мнению адвоката, актуальным может стать другая проблема. Telegram предлагает платные функции, например, покупку «звезд» и подарков. Если пользователи из России продолжать активировать опции, их действия могут расценить как финансирование экстремистской деятельности.
«Отдельный вопрос — администрирование каналов. Это могут трактовать как сотрудничество с экстремистской организацией», — пояснил Руснаков.
По данным издания, обычные пользователи не пострадают из-за блокировки мессенджера. Ситуация изменится для тех, кто монетизирует площадку.
