Безопасность, шифрование и защита от блокировок: главные мифы о мессенджере МАХ

В связи с появлением российского мессенджера в соцсетях распространилось много ошибочных предположений: приложение ограничивает доступный контент, контролирует действия россиян, является обязательным к установке и передает данные с устройства спецслужбам, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, законодательные требования по установке гражданами национального мессенджера на устройства отсутствуют. Это опровергает миф, согласно которому россиян принуждают устанавливать приложение.

По данным издания, мессенджер использует TLS-шифрование. Это значит, что пользовательские данные хранятся на российских дата-центрах. За пределы РФ они не передаются. Данный факт опровергает миф, что для установки мессенджера требуется отдельный телефон.

«Еще один миф — приложение создано, чтобы контролировать россиян и ограничивать доступный контент, а при случае "рубить" с плеча, оперативно все заблокировав», — сообщил sovainfo.ru.

По данным издания, приложение создано для того, чтобы у граждан была возможность пользоваться альтернативными способами связи. Отечественный мессенджер разработан с учетом российского законодательства. Иностранные приложения не всегда защищают пользователей, нарушают требования РФ, могут в любое время ограничить работу. В случае мошенничества это не позволяет сотрудникам правоохранительных органов оперативно разобраться в ситуации.

