Безопасность, ЖКХ и леса: по каким направлениям работают самые активные депутаты Госдумы

Количество выступлений в Госдуме, число внесенных законопроектов, количество посещенных заседаний и аудитория в социальных сетях — четыре критерия позволили составить рейтинг активности депутатов Госдумы от Свердловской области, сообщил tagilcity.ru.

Перове место в рейтинге TagilCity.ru занял депутат, которого назвали одним из самых узнаваемых в регионе. Андрей Альшевских представляет интересы партии «Единая Россия». На стыке 2025 и 2026 годов парламентарий выступил соавтором нескольких резонансных законопроектов, касающихся защиты граждан и государства. Все они касались разных сфер, но объединяла их одна цель — усилить безопасность страны и упорядочить контроль за потенциальными рисками. Законопроекты приняли в первом чтении.

«Его (депутата. — Прим. ред.) повестка в этот период — преимущественно силовая и регуляторная», — сообщил tagilcity.ru.

Депутат Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») занял второе место рейтинга TagilCity.ru. Основные темы, которые поднимает политик, касаются самых болезненных точек: состояние жилищно-коммунального хозяйства, несправедливое распределение льгот и недостаточная поддержка семей с детьми. Его выступления всегда вызывают резонанс, потому что он говорит о том, с чем ежедневно сталкиваются жители региона.

«В феврале 2026 года стал соавтором ряда социальных инициатив: увеличение минимального пособия по уходу за ребенком, расширение имущественных налоговых вычетов, создание федерального реестра пострадавших от мошенничества в сфере ИЖС», — указано в описании к рейтингу TagilCity.ru.

Тройку лидеров замыкает представительница партии «Единая Россия» Жанна Рябцева. В фокусе внимания — Лесной кодекс. Предложенные поправки призваны сделать использование лесных ресурсов более прозрачным и экологичным. Часть инициатив уже получила силу закона, другие — пока находятся в стадии проработки и обсуждения.

