Безруков положительно оценил участие детей в выборе облика Большого Московского цирка

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в разговоре с корреспондентом Агентства городских новостей «Москва» высказал мнение, что голосование о судьбе нового архитектурного решения Большого Московского цирка — это пример правильного и эффективного взаимодействия города и его жителей.

Народный артист РФ отметил, что привлечение детей к обсуждению — правильный ход. По его мнению, для детей цирк — это магическое место. Организация работает в первую очередь для того, чтобы культурно развивать ребят. Мнение детей ценно для работников цирка.

«Мне кажется, город сделал уникальный шаг, доверив этот выбор и тем, кому адресовано цирковое искусство», — высказал мнение Сергей Безруков.

По мнению артиста и режиссера, учет голосов детей при выборе будущего облика цирка — важная часть предстоящих изменений.

Голосование проходит на «Активном гражданине». Первые его итоги уже проанализировали. Так, цирк появится на северо-западе Москвы.

Ранее сообщалось, что в цирке Кузбасса устроили проверку после публикации видео с медведицей.