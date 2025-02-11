В цирке Кузбасса устроили проверку после публикации видео с медведицей

В соцсети появилось видео, снятое во время выступления в цирке. Медведица не хотела выходить на арену, но сотрудники вынуждали ее. Зрители посчитали подобное принуждение жестоким обращением с животными. В полиции Кузбасса проинформировали, что отреагировали на сообщения россиян, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции приехали в цирк с проверкой. Они попросили дрессировщиков показать им медведицу по кличке Вята. Животное вышло на арену. Сотрудники не обнаружили никаких следов побоев или других увечий. Медведица выполнила несколько трюков. Ее состояние было адекватным. Медведица выступала в бодром настроении и спокойно реагировала на все команды дрессировщика.

«Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным», характеризуется действием или бездействием, повлекшим гибель или увечье животного, информация о жестоком обращении с медведем в новокузнецком цирке не нашла своего подтверждения», — уточнили в полиции Кузбасса.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что медведица отказывалась выходить на арену. В итоге ее вынесли четверо сотрудников цирка, которые пытались насильно поставить животное на специальную конструкцию. Медведица все равно отказывалась выполнять трюк. Животное завели за кулисы. Некоторые зрители были обеспокоены увиденным.

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