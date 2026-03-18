Беззащитная рыба и многолетнее восстановление: эксперт рассказал, зачем нужен весенний запрет на вылов

Ихтиолог и эксперт по пресноводным экосистемам Игорь Соколов объяснил, почему важно не нарушать весенние ограничения на ловлю рыбы, сообщил nashgorod.ru.

Эксперт пояснил, что весенние ограничения напрямую связаны с выживанием рыбы в российских регионах. В первые недели после схода льда рыба подходит ближе к берегу. Она преимущественно концентрируется в нерестовых зонах, что делает ее совершенно беззащитной.

По мнению специалиста, если один раз не ввести запрет на вылов рыбы весной, восстанавливать причиненный ущерб придется несколько лет.

«Особенно это заметно на популярных водоемах, где нагрузка со стороны рыбаков традиционно высокая», — объясняет Соколов.

По данным издания, за вылов рыбы в периоды запрета жителям Тюменской области предстоит заплатить штраф — от 2 до 5 тыс. руб. Однако на этом наказание может не ограничиться. Специалисты наделены правом в некоторых случаях изымать снасти и даже транспорт нарушителя. Уголовная ответственность возникает в тех случаях, когда водным биоресурсам нанесен крупный ущерб.

По данным издания, в период запрета разрешено ловить рыбу с берега. У рыбака может быть только одна удочка с не более чем двумя крючками. Важно понимать, что в каждом регионе могут действовать свои правила, незнание которых не освободит от ответственности.

«Чтобы избежать проблем, рыбакам важно учитывать сроки запрета и выбирать разрешенные форматы ловли. В противном случае обычная рыбалка рискует закончиться визитом инспекторов», — сообщил nashgorod.ru.

