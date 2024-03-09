BI: после освобождения Авдеевки военные РФ уверенно идут вперед

Газета Business Insider сообщает, что у России есть все шансы освободить большое количество территорий в зоне СВО после взятия Авдеевки по двум причинам: высокий боевой дух на фоне дорогостоящей победы и нежелание Запада передавать деньги и технику в том объеме, как этого требует Киев.

Автор материала отмечает, что освобождение Авдеевки стало для российских военных мощным стимулом для продвижения вперед. Для ВС РФ эта стало стратегической победой. При этом военные активно продвигаются вперед. Только за неделю они освободили три села, расположенных вблизи Авдеевки.

Ускорять военные действия Армии России также выгодно по той причине, что уже совсем скоро начнется потепление и большинство дорог превратится в грязь. Техника и личный состав не смогут продвигаться вперед до стабилизации погодных условий. Этим также вызвано упорство российских военных.

Виновным в том, что Украина потеряла Авдеевку, стало по версии обозревателя нежелание США выделять деньги. ВСУ не смогли построить крепкие оборонительные рубежи.

«Ресурсы Украины стремительно иссякают, и если она не сможет вовремя добыть необходимое оборудование и выстроить мощную оборону, то русские через нее легко прорвутся», — считает обозреватель.

Ранее мы сообщали, что генерал ВСУ Сергей Кривонос назвал виновных в потере Авдеевки.