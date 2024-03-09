Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала рассказал, кто виновен в том, что Армия Россия смогла освободить Авдеевку, сообщили РИА Новости .

Отставной генерал ВСУ высказал мнение, что украинская разведка работает некачественно. ВСУ не владели точной информацией о том, какая численность военных России, какой план ВС РФ может реализовать при освобождении Авдеевки.

Данные разведки позволяют строить ВСУ план обороны, рассчитывать количество необходимых боеприпасов для каждого направления, вырабатывать стратегию. Из-за неточных данных, не получилось адекватно оценить ситуацию на Авдеевском направлении.

«Это все недоработка разведки. <…> Мы допустили серьезные просчеты в правильном анализе возможностей врага, просчеты в отношении, по крайней мере на этой стадии, обеспечения боеприпасами», — заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Отставной генерал ВСУ отметил, что военные эксперты предупреждали, что вблизи Донецка могут быть ожесточенные бои, но командование ВСУ не уделяло должное значение направлению. Украинские фортификационные сооружения выполнены некачественно и ненадежно.

Российские же военные ранее не раз рассказывали, что военные ВСУ начали оборонять Авдеевку с 2014 года. Военные корреспонденты выкладывали видео, на которых ясно, что крепкие стены выдерживали длительные атаки артиллерийскими снарядами.

Ранее мы сообщали, что согласно информации источников в администрации Джо Байдена, США готовятся к удару России по Украине ядерным оружием.