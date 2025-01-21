Била тапком: на видео попал момент избиения ребенка в больнице Кузбасса

В Кузбассе начата доследственная проверка после сообщений в соцсетях и мессенджерах об избиении ребенка в больнице Беловского муниципального округа, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Подписчик телеграм-канала «Инцидент Кузбасс» прислал видео, которое, по его словам, сделано в больнице. На нем видно, как медсестра избивает несовершеннолетнего пациента. Автор сообщения рассказал, что мальчик не ложился спать, несмотря на установленный режим. Подписчики активно комментировали пост. Некоторые уточнили, что женщина на видео — врач, которая, по их мнению, часто проявляет агрессию. По данным Сибдепо, сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Видео получило широкое распространение. Так, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в телеграм-канале, что к ней обратилась девочка. Подросток также утверждает, что сталкивалась с грубым отношением со стороны медсестры. Мизулина сообщила, что все материалы будут переданы следователям для дальнейшего разбирательства и установления степени вины.

По данным канала «Инцидент Кузбасс», медсестру уже уволили. В медучреждении сообщили, что была проведена проверка. Поведение сотрудницы медицинского учреждения было оценено как некорректное.

Ранее сообщалось, что случайные прохожие жестоко избили женщину в Мытищах.