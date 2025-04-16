По данным издания, ранее на параде Россия представляла советские танки. В нынешнем году по улицам Екатеринбурга во время репетиции предстоящего мероприятия были замечены современные образцы вооружений. Один из ведущих экспертов высказал мнение, что ВС РФ стали намного более сильными и профессиональными, чем были ранее. У России есть мощная современная техника.

«Кремль представил, по-видимому, идеальное боевое подразделение — эффективное, прагматичное и смертоносное», — сообщили обозреватели Bild.

Немецкий эксперт по безопасности Нико Ланге высказал мнение, что в прошлые годы Кремль проводил парад, символизирующий память к прошлым победам. Нынешний год станет особенным. По мнению эксперта, парад 9 мая станет вызовом для современного мира. Теперь Кремль демонстрирует свою мощь и готовность защищать Россию в случае необходимости. Эксперт сомневается, что кадры с репетиции появились в Сети случайно. Он уверен, что это сигнал Западу.

По данным издания, на кадрах эксперты рассмотрели танки с противоаэростатной защитой, саперные роботы, реактивные системы залпового огня БМ-21 и БМ-30, мостоукладчики, бронетранспортеры с комплексами РЭБ и медицинские машины. Автор отметил, что СВО стало полезным уроком для России, из которого она извлекла правильные выводы.

Ранее сообщалось, что депутат Белик осудил идею Зеленского перетянуть 9 Мая внимание на себя.