Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на странице в интернет-мессенджере поделился мнением о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ.

«Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения», — отметил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев написал, что ознакомился с биографией нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и испытал негативные чувства.

Во-первых, ненависти ко всем, кто имел отношение к распаду СССР. Советские граждане жили в большой стране, где было взаимоуважение друг к другу. Особенное значение СССР имело на геополитической арене, обеспечивая миропорядок. Миллионы людей испытали множество трудностей после развала страны.

Во-вторых, Медведев испытал чувство презрения.

«Презрения к западным странам, которые маниакально, исступлённо, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне», — написал Дмитрий Медведев.

В-третьих, подобные назначение вызывают у Дмитрия Медведева чувство омерзения. Александр Сырский был советским русским офицером. Теперь же он поддерживает киевский режим, перенявший наставления нациста Бандеры.

Согласно данным канала Redkova, родители нового главнокомандующего ВСУ проживают в России, как и многие его другие родственники. Александр Сырский является уроженцем Владимировской области. Его отец Станислав теперь пенсионер, но ранее занимал должность полковника российской армии. Родственники не рассказали автору канала о том, общаются ли они с Александром.

Ранее мы сообщали, что в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал о том, как однажды обратился к коллеге из Украины с вопросом о нацизме.