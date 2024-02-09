Путин рассказал о личной беседе с Зеленским о нацизме

Интервью российского президента Владимира Путина, анонс которого мгновенно набирал миллионы просмотров, уже доступно для СМИ. В ходе беседы с американским обозревателем Такером Карлсоном лидер РФ рассказал, как однажды обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом о нацизме, пишут РИА Новости .

Президент РФ Владимир Зеленский обратился к коллеге из Украины с вопросом, как он может поддерживать неонацистов. История России и Украины связана с Великой Отечественной войной, когда два народа были едины и боролись против нацизма. Президент РФ отметил, что из соображений такта не будет передавать то, что ему ответил тогда Зеленский.

В ходе интервью президент также ответил на ряд вопросов об Украине. Поделился мнением, почему бывший британский премьер-министр Борис Джонсон отговорил киевское правительство заключать мирное соглашение в 2022 году. Рассказал, удастся ли Западу втянуть Россию в масштабные военные действия.

Ранее социальный психолог Наиля Бирарова объяснила, как интервью российского лидера американскому журналисту отразится на отношении граждан США к РФ.