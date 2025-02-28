Эколог Лакустова пояснила, можно ли отдыхать на Черном море этим летом

Волонтеры и сотрудники МЧС борются с последствиями разлива мазута в Черном море, ставшим серьезным испытанием для экологии и турбизнеса. Анапа, Крым, Азовское побережье, популярные у путешественников места, пострадали от загрязнения. По словам члена Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды Ольги Лакустовой, полностью очистить пляжи к этому летнему сезону не удастся. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что для того, чтобы экосистема полностью очистилась от последствий катастрофы, необходимо примерно десять лет. При этом мазут содержит токсичные соединения, представляющие опасность для человека. Они способны вызывать заболевания органов дыхания, кожи, аллергические реакции и прочее. С мазутом нельзя соприкасаться без средств индивидуальной защиты.

По мнению эксперта, путешественникам в текущем летнем сезоне не стоит посещать пострадавшие регионы. При этом туризм на черноморском побережье не погибнет, прежде всего выживут отели с бассейнами и аквапарками, а вот частный сектор в пострадавших регионах может потерять туристов.

Ранее стало известно, как отели Анапы готовятся к летнему сезону.