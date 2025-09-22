Биолог рассказала жителям Подмосковья о правилах поведения при встрече с пауком-зомби

Биолог Галина Макарова рассказала жителям Подмосковья о правилах поведения при встрече с пауками-зомби, которых замечают в северных районах региона, сообщил REGIONS.

Белый «мех» на теле паука — масса спор, которые производит гриб-паразит Beauveria bassiana. Данный организм специализируется на поражении членистоногих, превращая их в своеобразные живые фабрики по генерации собственных спор. Житель Дубны Дмитрий Проценко рассказал, что недавно заметил в городе именно такого паука. Его тело было полностью покрыто белым пушистым налетом.

Биолог из Подмосковья Галина Макарова пояснила, что гриб Beauveria bassiana — естественный регулятор численности насекомых. При встрече с таким насекомым не стоит паниковать, отметила эксперт. Гриб не несет опасности для людей, домашних животных и растений. Однако рекомендовано проявить бдительность: брать голыми руками паука или прикасаться к белому налету не стоит.

«То, что мы видим, — это не мутация и не угроза экосистеме, а часть природного баланса», — рассказала эксперт.

Эксперт также отметила, что перед смертью зараженные пауки преимущественно взбираются на возвышенные места.

