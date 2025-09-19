Биоспутник с мышами и мухами приземлился в степях Оренбуржья

Космический аппарат с биологическими образцами на борту успешно вернулся на Землю, совершив посадку в оренбургских степях. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос».

Согласно информации ведомства, научная миссия продолжалась ровно 30 суток — с момента старта 20 августа до возвращения 19 сентября. Все живые организмы, находившиеся на борту спутника, в ближайшее время будут доставлены в московские лаборатории для проведения комплексных исследований.

Особое внимание в ходе экспедиции уделялось наблюдению за состоянием грызунов. Специалисты Института медико-биологических проблем РАН осуществляли постоянный мониторинг их самочувствия, сообщило РИА Новости. Как отмечается в отчете, подопытные мыши хорошо перенесли космический полет. «Роскосмос» публиковал видеоматериалы, демонстрирующие их пребывание на орбите.

Помимо исследований с грызунами, программа включала эксперименты со стволовыми клетками различных организмов, испытания лекарственных растений, а также изучение поведения семян, водорослей и микроорганизмов в условиях космического пространства, сообщило агентство.

«Также ученые разместили снаружи "Биона" имитатор метеорита с микроорганизмами, чтобы узнать, могут ли они выжить при входе в атмосферу», — сообщило РИА Новости.

