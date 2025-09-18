«Вся жизнь прошла перед глазами»: Юлия Пересильд рассказала о самом страшном моменте в космосе

Актриса Юлия Пересильд, совершившая полет на МКС для съемок художественного фильма «Вызов», раскрыла неизвестные детали своего космического опыта в эксклюзивном интервью для подкаста «История науки». Беседу провел учитель истории из подмосковного Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов, сообщает REGIONS.

Самым пугающим моментом миссии актриса назвала возвращение на Землю — спуск в аппарате, который превратился в раскаленный болид, проходя через плотные слои атмосферы. По ее словам, экстремальные ситуации заставляют острее осознать хрупкость человеческой жизни и масштабы вселенной.

«По словам Юлии, в тот момент вся жизнь помелькнула у нее перед глазами. Актриса считает, что критические обстоятельства дают осознать, как быстротечна человеческая жизнь и как незначителен человек в масштабах вселенной», — рассказал изданию REGIONS Дмитрий.

Неожиданно практичными оказались школьные знания: актриса отметила, что никогда не думала о необходимости физики и химии в своей профессии, но именно они стали критически важными при подготовке к космическому полету.

Также звезда выразила глубокую благодарность своим учителям, доказав школьникам, что даже «ненужные» предметы могут стать фундаментом для невероятных достижений. Этот мотивационный диалог не только раскрыл детали съемок первого в мире художественного фильма в космосе, но и стал примером того, как образование выходит далеко за рамки учебных классов.

Фотография Пересильд в космическом костюме с автографом, подаренная учителю, теперь займет место в школьном музее как символ вдохновения и преодоления границ.

Ранее сообщалось, что Пересильд ответила на слухи о расставании с Тройником.